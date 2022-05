La Pupa e il Secchione Show: vincono Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti

Ieri è andata in onda l’ultima puntata dello show condotto da Barbara D’Urso, La Pupa e il Secchione; ad aggiudicarsi la vittoria di questa edizione è stata la coppa formata da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti, che hanno vinto così 20mila euro, dopo aver sconfitto il duo composto dalla pupa Emy Buono e dal secchione Alessandro De Meo nella prova del bagno di cultura. I due hanno vinto da outsider dopo una serie di esclusioni: Maria Laura De Vitis aveva intrapreso la sua avventura a La Pupa e il Secchione Show con Gianmarco Onestini che però l'ha abbandonata a metà percorso per accoppiarsi con Mila Suarez. Maria Laura è stata anche aspramente criticata per la sua precedente relazione con Paolo Brosio. Dopo vari peripezie e cambi di secchione, alla fine Maria Laura trova la sua ancora nel secchione Edoardo Baietti, 27 anni, laureato in Filosofia alla Sapienza di Roma con il massimo dei voti, il ragazzo era stato assegnato inizialmente a Caruso, poi esclusa dal gioco e alla fine ha fatto coppia (vincente) con Maria Laura per il trionfo degli esclusi.

La puntata è stata ricca di emozioni grazie alla proposta di matrimonio di Luigi Mario Favoloso a Elena Morali. Tensione invece tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini che hanno avuto un duro confronto a casa dello “zero” assegnato da Soleil che ha precluso così la possibilità di vittoria finale. Tra Soleil e Onestini sembra non scorrere buon sangue, forse a causa della relazione passata tra la giudice e il fratello di Onestini; ma Soleil giustifica così la sua decisione sul voto severissimo: "Ho trovato la vostra esibizione poco precisa, inoltre non trovo giusto vedervi in finale perché Mila non ha rispettato il senso del gioco. Anche se il suo è stato un passato difficile in cui non ha avuto la possibilità di studiare, questa era la sua possibilità di riscattarsi e non ha voluto farlo. Quindi mi sembra giusto dare zero anche nei confronti delle altre pupe e degli altri pupi che si sono impegnati nel corso del programma".