La Pupa e il Secchione: romantica proposta di matrimonio per Elena Morali

Sembrava esserci aria di crisi tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, proprio a causa della decisione di lei di partecipare alla Pupa e il Secchione. Ma ecco arrrivare il lieto fine a favore di telecamere: una romantica proposta di matrimonio in piena regola. L’imprenditore campano ha scelto lo studio di Italia 1 per fare la proposta di matrimonio alla fidanzata Elena. In realtà i due si sono già sposati in Africa, con un rito che però non viene riconosciuto nel nostro paese. Prima della sorpresa, la conduttrice Barbara d’Urso ha voluto far prendere un bello spavento a Elene Morali, fingendo che il suo compagno fosse irreperibile, sparito nel nulla. Ma poi eccolo comparire e inginocchiarsi: “Ti amo e te lo volevo dire in tutti i modi – ha dichiarato Favoloso -. Credo che tu mi abbia fatto innamorare per la seconda volta e penso che mi farai innamorare tutti i giorni. Non ti prometto che sarà sempre una bella giornata ma ti prometto che io ci sarò anche nelle giornate brutte. Io e te ci siamo sposati in Africa e penso che sia arrivato il momento di sposarci anche in Italia”.

Infine Favoloso ha confermato di essere contento del percorso della sua fidanzata al programma: “Hai fatto vedere per la prima volta dopo tanti anni che fai televisione che cosa sei: intelligente, bellissima e anche tremendamente fragile.” Congratulazioni per il fidanzamento ufficiale!