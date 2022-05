Uomini e donne: non soffrono allo stesso modo, lo dice la scienza

I ricercatori di alcune Università del Canada e degli USA hanno indagato per la prima volta la differenza nella percezione del dolore tra i due sessi. Lo studio, pubblicato sulla rivista Brain, ha dimostrato che il dolore, a quanto pare, non viene elaborato dal corpo femminile allo stesso modo di quello maschile. Dall’esame del midollo spinale di uomini e donne, i ricercatori hanno scoperto come una specifica di proteina, nota come “fattore neurotrofico derivato dal cervello” (o BDNF), agisca in maniera differente nei due sessi. Questo fattore scoperto già decenni fa, svolge un ruolo importante nell'elaborazione del dolore, amplificando i segnali del dolore nel midollo spinale in brevi periodi di tempo e facendo l'opposto a lungo termine.

Gli studiosi hanno compreso attraverso lo studio che maschi e femmine elaborano il dolore in modo molto diverso e la differenza è dovuta alla mediazione dagli ormoni. Ciò sarebbe in linea con precedenti studi che collegano il dolore delle donne a livelli di estrogeni più elevati. Dagli esperimenti fatti, una volta rimosse le ovaie dai roditori femmine, la differenza nella segnalazione del dolore tra i sessi è scomparsa. “È evidente, quindi, che gli ormoni sessuali femminili hanno un effetto sui meccanismi spinali della segnalazione del dolore, ma - spiegano gli studiosi - sono necessari ulteriori studi per identificare quali ormoni sessuali femminili regolano questo dimorfismo, isolando gli effetti che l’estrogeno e il progesterone possono avere sullo sviluppo della via nocicettiva (processo sensoriale che rileva e convoglia i segnali e le sensazioni di dolore) sia nei roditori che nell’essere umano". Lo studio è particolarmente rilevante perché apre nuove strade nella creazione di antidolorifici per la cura dei dolori cronici, ad esempio.