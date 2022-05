Due gruppi di scienziati vogliono provare a contattare gli alieni

Credere che gli esseri umani siano l’unica forma di vita intelligente nell’intera Via Lattea è sempre più difficile. Secondo due scienziati dell'Università di Nottingham, nella nostra galassia vi sarebbero almeno 36 civiltà di alieni intelligenti, in effetti sui 300 milioni di pianeti potenzialmente abitabili nella Via Lattea è facile immaginare che ci siano extraterrestri intelligenti. Fino ad oggi non c’è alcun segnale concreto di vita oltre la Terra.

Nella speranza di avere qualche riscontro due gruppi di scienziati stanno progettando nuovi messaggi da inviare alle ipotetiche civiltà extraterrestri più vicine. Il primo sarà inviato da ricercatori della Goonhilly Satellite Earth Station in Inghilterra verso il sistema stellare TRAPPIST-1, di cui si parla molto dal 2017 quando la NASA lo presentò in una conferenza stampa mondiale. Intorno alla stella principale di questo sistema orbitano sette pianeti simili alla Terra, su tre dei quali potrebbe esserci acqua allo stato liquido. Questi sarebbero quindi i luoghi più indicati dove cercare organismi viventi nello spazio, per questo è stato scelto come obiettivo dagli scienziati britannici. Questi pianeti distano 39 anni luce dalla Terra, quindi una eventuale risposta aliena potrebbe arrivare in meno di 80 anni. Il messaggio sarà inviato il 4 ottobre del 2022. Un altro messaggio sarà invece inviato nel 2023, si chiamerà “The Beacon in the Galaxy”, sarà un messaggio in codice binario e per inviarlo gli scienziati sfrutteranno il più grande radiotelescopio al mondo, un colosso con un diametro di 500 metri che si trova in Cina. L’obiettivo del messaggio saranno milioni di stelle che si trovano tra i 10mila e i 20mila anni luce dalla Terra nel bel mezzo della Via Lattea. I messaggi includeranno informazioni sulla composizione biochimica della vita, immagini stilizzate della donna, dell'uomo e del DNA, informazioni sul Sistema solare e sulla posizione della Terra. Alcuni scienziati non sono d 'accordo sul far sapere dove ci troviamo agli alieni, temendo che siano “nemici”, altri sono più ottimisti e sperano nella collaborazione con eventuali extraterrestri per la condivisione di informazioni ed esperienze. Voi di che team siete? Ottimisti o pessimisti sugli ET?