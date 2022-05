La fidanzata quasi gli uccide il cane all’addio al nubilato: matrimonio annullato

I due fidanzati stavano insieme dal 2018 e si sarebbero sposati a breve, ma nel frattempo qualcosa è andato storto. La futura sposa ha quasi fatto secco il cane del fidanzato, ma in un modo molto buffo, se solo non si fosse sfiorata la tragedia!

Lui le ha lasciato casa libera in modo che la promessa sposa potesse festeggiare degnamente il suo addio al nubilato con le amiche. In casa però è rimasto il cane dello sposo per cui lui si era molto raccomandato: la donna avrebbe dovuto chiuderlo in una stanza, in modo che fosse al sicuro, lontano dalla serata di bagordi. Ma non è andata esattamente così, come ha poi raccontato il ragazzo su Reddit: “A quanto pare le ragazze hanno pensato che sarebbe stato fantastico mettere tutto dentro tavolini bassi e lasciando che il cane si aggirasse, invece di tenerlo nella nostra stanza. Successivamente, si sono ubriacati e non si sono resi conto che l'animale stava bevendo e mangiando tutto quello che poteva”. Un po’ di festa non si nega a nessuno, ma sappiamo bene che certamente l’alcol non fa bene agli animali e nemmeno il cibo spazzatura tipico delle feste. Risultato: il cane ha fatto follie, ma poi è dovuto intervenire il veterinario per salvarlo. Il cane aveva “consumato grandi quantità di cioccolato e alcol, qualcosa che per lui è letteralmente veleno”. La cosa non è stata apprezzata dal futuro sposo che ha deciso di troncare la relazione: “Le ho detto di andarsene di casa”, ha raccontato pubblicamente. Nonostante le giustificazione di lei e il fatto che non lo avesse fatto apposta, l’uomo ormai aveva sentenziato: “Ha dimostrato di essere negligente e irresponsabile. Penso di aver capito che non voglio passare la mia vita con qualcuno che ha un così palese disprezzo per la vita umana o animale”.