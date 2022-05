La serie A sbarca nel Metaverso: Milan - Fiorentina è la prima partita della nuova cyberdimensione

Si parla molto di metaverso, ma le applicazioni reali sono ancora poche e spesso legate solo al gaming. Oggi nel metaverso c’è anche il calcio, quello vero. Per la prima volta una partita di Serie A è entrata nella nuova dimensione: a trasmetterla è stata la piattaforma The Nemesis che si trova all'interno del metaverso italiano, ma aperto a tutti. Le persone potevano quindi scegliere se vedere la partita Milan-Fiorentina, giocata il 1 maggio, sulla tradizionali tv oppure virtualmente nel metaverso, interagendo con gli altri attraverso le chat e i comportamenti dei rispettivi avatar.

La partita nello specifico era però disponibile solo per gli utenti del Medio Oriente e Nord Africa, ed era trasmessa all’interno di una stanza virtuale in cui si trovavano gli utenti interessati: Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Serie A, ha spiegato così la scelta di sbarcare nel metaverso: “Abbiamo scelto di trasmettere per primi una partita di calcio nel Metaverso perché riteniamo la frontiera dell'innovazione tecnologica esiziale per una Lega moderna come la Serie A. Middle East e Nord Africa (Mena) rappresentano per noi un'area strategica per la presenza dominante della generazione Z e per la particolare recettività verso le novità. Continua così un percorso iniziato con l'emissione dei primi NFT a maggio 2021 e proseguito con la realizzazione dell'International Broadcasting Centre di Lissone. Ringraziamo Time The Nemesis per la collaborazione nel raggiungimento di questo prestigioso obiettivo". E se un giorno invece che allo stadio i tifosi si ritrovassero a gioire di gol e vittorie nel metaverso, sarebbe lo stesso?

