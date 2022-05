Leni Klum compie 18 anni: “Continua a brillare” le augura la mamma

La figlia della modella Heidi Klum ha compiuto 18 anni il 4 maggio, per l’importante ricorrenza, la mamma le ha augurato un buon compleanno via social con un dolcissimo messaggio a corredo di un video altrettanto commovente: “Buon compleanno Leni. Ti amo con tutto il cuore – , ha scritto – Continua a far brillare la tua luce luminosa, sempre e per sempre”.

Leni sta seguendo le orme della madre, ed è la prima figlia della modella Heidi Klum, avuta con Flavio Briatore, dopo di lei sono arrivati Lou, Johan ed Henry. Leni ha debuttato come modella a soli 16 anni nel 2020.

Nonostante Briatore non l’abbia mai riconosciuta, i due hanno un ottimo rapporto, come ha riferito lui stesso: “La scorsa estate a Capri eravamo tutti insieme – ha raccontato qualche tempo fa l’imprenditore –. C’erano sia Leni che Nathan Falco (il figlio avuto da Elisabetta Gregoraci), poi Elisabetta, Heidi e il suo attuale marito (il musicista Tom Kaulitz). Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già”. Infatti i due ragazzi si seguivano anche su Instagram. Briatore ha solo parole belle per la figlia, che è però di fatto stata cresciuta dal nuovo compagno di Heidi, con cui vive a Los Angeles, insieme alla madre: "La adoro e sono orgoglioso di lei — ha detto Briatore — È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum)