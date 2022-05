Kobe Bryant: all’asta la prima divisa del campione NBA per 5 milioni di dollari

Goldin Auctions si occuperà di battere all’asta la bellezza di 86 oggetti per quella che sarà “la più grande collezione di oggetti appartenuti a Kobe Bryant”. I memorabilia saranno offerti al pubblico fino al 16 maggio, data di chiusura dell’asta. Tra i pezzi ci saranno anche alcuni pezzi abbordabili come il pallone autografato che ha ricevuto offerte (per ora) al massimo per 125 dollari. Il pezzo più pregiato, invece, sarà sicuramente la maglia da esordiente del campione dei LA Lakers, la sua prima divisa andrà all’asta per 5 milioni di dollari, una cifra da capogiro, mai raggiunta per un uniforme di basket. Tra gli altri oggetti all’asta c’è anche una canotta firmata dalla cestista dell’Oregon University Sabrina Ionescu con dedica: "A Kobe. Sabrina Ionescu". La maglia non è mai arrivata al campione dell’NBA; la giocatrice di Oregon avrebbe affidato la sua maglia collegiale firmata a un uomo di sua fiducia per consegnarla al campione, ma la tragedia del 26 gennaio scorso ha fatto sì che questa maglia non arrivasse mai nelle mani di Kobe. Per ora l’offerta per questo prezzo è di 1.900$.

Per i più tamarri sarà acquistabile anche l’anello olimpico di Londra 2012, in oro 14 carati con 8 diamanti che simboleggiano le 8 vittorie del team USA con Kobe Bryant alla guida. Per ora l’offerta massima è di 8000 dollari, tutto sommato abbordabile. Infine l’oggetto della discordia è un altro anello tutt’altro che sobrio: venduto nel 2013 dalla madre di Kobe, Pam, contro la volontà del figlio. Oggi è stato messo nuovamente in vendita dal collezionista che l'aveva acquistato per 110.000$. Ora l’anello in Oro 14 carati, 40 diamanti, è in vendita per ora con un’offerta massima di 20.000$, ma sicuramente lieviterà in prossimità della data di fine asta a metà maggio.