La polizia porta in classe i cani antidroga per sensibilizzare sulle droghe: la lezione finisce con 3 arresti

Spesso accade che le forze dell’ordine visitino le scuole per fare prevenzione e sensibilizzazione alla legalità o contro l'uso di droghe. Sensibilizzare era proprio l’obiettivo della campagna polacca “Stop alle droghe" che ha fatto tappa nel plesso scolastico di Ostróda, città della Polonia settentrionale. Qui la polizia si è presentata alle conferenze accompagnata dai cani antidroga per illustrare come funziona il loro lavoro, una prassi normale, fino a che Hera, un cane poliziotto addestrato a scovare stupefacenti, appena entrato nell'edificio scolastico ha iniziato ad agitarsi, come se avesse fiutato qualcosa. Il cane, senza farsi troppi problemi si è diretto verso tre studenti, rendendo evidente che i ragazzi fossero in possesso di stupefacenti. Forse gli studenti non erano stati avvertiti della "visita" dei cani. I poliziotti a quel punto sono dovuti intervenire, scovando 30 grammi di varie droghe addosso ai ragazzi. I giovani sono stati interrogati in commissariato e poi rilasciati, sono tutti minorenni per cui affidati alla tutela delle famiglie, ma rischiano fino a 3 anni di reclusione. La polizia non ha potuto che “confermare l'utilità e la correttezza di occasioni del genere". "Visiteremo sicuramente più scuole", hanno minacciato gli agenti.