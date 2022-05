Belen confessa durante Le Iene: a casa pratico autoerotismo

Belen Rodriguez fa ancora parlare di sé, ma stavolta il rapporto con Stefano de Martino non c’entra proprio, anzi. La conduttrice delle Iene, durante l’ultima puntata, ha confessato parlando con Teo Mammucari di praticare l’autoerotismo e lo ha fatto senza alcuna vergogna. “Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno, si masturbano. Non c’è niente di male a masturbarsi, finalmente si può dire in televisione”. Una grande verità che una come Belen, senza peli sulla lingua, poteva permettersi di dire. E Belen non si tira certo indietro davanti alle provocazioni del co-conduttore Mammucari: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarci e ognuno ha il suo metodo”, spiega la showgirl. E quando Mammucari le chiede: “Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…”. Belen subito risponde pronta: “No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta…?”. Poi Rodriguez fa un vero e proprio inno all'autoerotismo femminile: “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti. Viva l'autoerotismo!”, qualcuno doveva pur dirlo!