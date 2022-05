Charlene di Monaco è tornata a casa per soldi?

Li abbiamo recentemente visti insieme in un’occasione ufficiale: il Principe Alberto e Charlene di Monaco davano l’impressione di aver superato le note difficoltà e si sono mostrati sorridenti (chi più, chi meno) al pubblico insieme ai figli Jacques e Gabriella. La verità però sarebbe più complessa dell’idilliaco quadro familiare che la famiglia reale vorrebbe proporre mostrandosi "unita in queste occasioni solenni.

Secondo il settimanale francese Voici, Charlene avrebbe firmato un accordo milionario con il Principe: riceverebbe 12 milioni di euro l’anno per non divorziare e mantenere almeno le apparenze da allegra famigliola. In cambio della consistente cifra, Charlene avrà l’obbligo di partecipare ai più significativi eventi ufficiali come il Grand Prix di Monaco, che si correrà il 29 maggio, la Festa nazionale,il 19 novembre e Santa Devota, il 27 gennaio. Il settimanale rivela anche che Charlene avrebbe già trovato casa in Svizzera, ma tornerà nel Principato per le occasioni ufficiali concordate. I figli continueranno vivere nel Principato, mentre la mamma avrà diritto ad averli con sé durante le vacanze scolastiche, in modo da non intaccare in alcun modo la loro routine.