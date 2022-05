Il figlio di Alessandro Gassman soccorre una donna vittima di un tentativo di stupro

Nella notte tra sabato e domenica, Leo Gassman, figlio dell’attore Alessandro, ha prestato soccorso a una donna, vittima poco prima di un tentato stupro. Il cantautore è intervenuto sentendo le urla della donna, ma lo stupratore, un ragazzo francese, era già fuggito. "Abbiamo chiamato la polizia e un'ambulanza ha portato via la giovane per accertamenti”, ha raccontato sui social Leo. "Se vi capita di incappare in situazioni del genere non tiratevi mai indietro. Da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura. Mi fa male il cuore a pensare quanto l'uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell'umanità e nell'amore che appartiene ad ognuno di noi. Non abbiate paura a denunciare o a chiedere aiuto. Non siete soli/e. Rendiamo questo mondo un posto migliore. Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto". Questo il toccante racconto dell’episodio che si è diffuso velocemente per tutta la rete.

L’episodio ha davvero segnato il giovane cantante ventitrenne che nei giorni successivi è tornato nuovamente sull’argomento: “Voglio dedicare la mia vita a proteggere queste persone. Ognuno di noi può fare la differenza qualunque sia il suo mestiere/passione. Chi sbaglia, va punito". Il padre, Alessandro Gassman, si è aggiunto ai tanti complimenti ricevuti per il coraggio: "Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te", ha scritto su Twitter.

L’episodio è avvenuto a Roma, su via di Portonaccio. Gassman si trovava con altri ragazzi che hanno chiamato insieme a lui i soccorsi per la ragazza americana di ventinove anni, che era stata avvicinata da uno sconosciuto che ha tentato di abusare di lei, lei è scappata urlando e ha incontrato Gassman che è intervenuto chiamando la polizia.