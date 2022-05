Il Principe WIlliam e Kate Middleton non saranno a Londra per il weekend del Giubileo

I grandi festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta non si svolgeranno solo a Londra, ma tutto il Regno Unito verrà coinvolto. Per aiutare la sovrana a raggiungere simbolicamente le varie parti del regno, si metteranno realmente in viaggio i working members della famiglia reale. Così William e Kate Middleton partiranno subito dopo aver salutato i sudditi dal balcone di Buckingham Palace durante il Trooping the Colour che avverrà il 2 giugno. I duchi di Cambridge poi partiranno alla volta del Galles, un posto a cui sono molto legati, avendo anche abitato qui, nell’isola di Anglesey, quando il Principe stava terminando il suo addestramento nella Royal Air Force. Lo zio Edward e la moglie Sophie di Wessex, presenti anche loro sul balcone reale, partiranno per l’Irlanda del Nord, una visita dalla grande importanza simbolica e politica. In Scozia si recherà, invece, la Principessa Reale Anna, dato che già nel 2000 è stata investita dell’Ordine del Cardo, massima onorificenza scozzese.

Il programma dettagliato dei viaggi non è ancora stato reso pubblico, ma è di pochi giorni fa la notizia che la Regina ha deciso di ammettere sulla terrazza di Buckingham Palace solo “i membri della Famiglia Reale che al momento adempiono a impegni pubblici per conto della Regina” e i loro figli, escludendo pertanto il tanto criticato fratello Andrea ed Harry e Meghan che però hanno assicurato che saranno a Londra per festeggiare la Regina, in barba ad ogni perfido pronostico di assenza. I duchi di Sussex saranno presenti a tutte le altre cerimonie, in veste non ufficiale.