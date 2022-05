La Regina dà forfait per il Queen’s Speech: prima volta che manca dal 1963

Il Discorso della Regina non è stato pronunciato dalla Regina, un paradosso, dovuto ad alcuni acciacchi che hanno colpito la sovrana che ha ascoltato il parere dei medici ed è rimasta a riposo. Le sue veci sono state fatte dal figlio Carlo all’Opening State of Parliament, il tradizionale discorso a Westminister in cui la sovrana illustra il programma del Governo presentato alle camere riunite. Carlo durante i lunghi anni del regno di mamma Elisabetta non ha mai avuto molto spazio e anche poche speranze di regnare, ma forse ora inizia ad intravedere qualche spiraglio di luce. È arrivato a bordo di una Rolls Royce, in alta uniforme e con a fianco la compagna Camilla, destinata a diventare Regina consorte. Insieme al Principe Carlo c’era anche il primogenito, il Principe William, secondo erede in linea di successione, lui in vestiti civili con alcune decorazioni sul petto. La Regina era comunque simbolicamente presente con la sua corona. In parlamento c’erano la corona imperiale insieme al cap of maintenance e alla spada di Stato, cioè i simboli del potere reale. Il posto della Regina è rimasto vuoto, mentre Carlo ha occupato la sedia alla sua destra. Fino ad oggi Elisabetta era mancata solo due volte a questa importante occasione: nel 1959 e nel 1963, ed entrambe le volte fu a causa delle gravidanze, rispettivamente di Andrea di York e del principe Edoardo. Che quella di ieri sia stata una prova generale per il futuro Carlo re?