Manuel Bortuzzo sempre più vicino alla ex fidanzata Federica Pizzi

Manuel Bortuzzo non ha nemmeno avuto il tempo di mettere la parola “fine” alla storia con Lulù Selassié nata all'interno della casa del gf che già si parla di un nuovo amore, anzi di uno vecchio: l’ex nuotatore è stato avvistato (di nuovo) in compagnia dell’ex fidanzato Federica Pizzi.

Che i due si vogliano bene già lo sapevamo, mentre lui si trovava all’interno della casa, Federica gli ha fatto recapitare un tenerissimo video messaggio in cui lo spronava a stare su di morale, con queste parole: “Caro Manuel - o come ti ho sempre chiamato, Mateo - è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo e tu lo sai. Nelle ultime due settimane so che è successo qualcosa: guardandoti bene da casa mi sembra che qualcosa stia cambiando in te, non vedo più la luce nei tuoi occhi, non vedo più le tue risate. Il ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa, dov'è finito? Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c'è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te, il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori”.

Insomma già da queste parole si percepiva che Federica ci sarebbe stata per lui all’uscita della casa. Ora che lui è single, gli avvistamenti dei due insieme sono già stati un paio. Il primo è avvenuto già il giorno della rottura con Lulù e adesso qualcuno li ha pizzicati seduti uno accanto all’altra alla proiezione di “Rinascere”, il film ispirato alla sua vita che è andato in onda domenica 8 maggio in TV. Manuel ha organizzato una serata con parenti e amici per vedere la pellicola tutti insieme, ma ha scelto di sedersi proprio accanto a lei. Un caso o un segno del ritorno di fiamma tra i due? Sarà il tempo a dirlo.