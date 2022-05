Le cellula della retina possono tornare a vedere dopo la morte

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature dai ricercatori del John A. Moran Eye Center all'Università dello Utah e svolto in collaborazione con i californiani Scripps Research Institute, il Salk Institute for Biological Studies, e l'Università svizzera di Berna ha evidenziato un’interessantissima scoperta in campo oculistico: le cellule della retina sono tornate a vedere dopo la morte, avendole trattate entro cinque ore dal decesso del donatore e hanno riacquistato la capacità di percepire la luce e di sparare segnali per comunicare. Lo studio è importante perché apre spiragli sulla possibilità di rigenerazione per le cellule del sistema nervoso, aprendo nuove prospettive di cura anche per le malattie neurodegenerative. compresa la degenerazione maculare senile che colpisce la vista con la vecchiaia. Gli studi hanno evidenziato che la capacità di comunicare delle cellule è inibita dalla mancanza di ossigeno Per questo i ricercatori hanno lavorato su una nuova e sperimentale unità di trasporto per gli organi da donatore che continui a fornire agli occhi la corretta ossigenazione, insieme ad altri nutrienti. Fatima Abbas, autrice principale dello studio, ha spiegato: “Siamo stati in grado di risvegliare le cellule fotorecettrici della macula, la parte della retina responsabile della nostra visione centrale e della nostra capacità di vedere i dettagli e i colori. Negli occhi, ottenuti entro cinque ore dal decesso del donatore, queste cellule hanno risposto a luce intensa, a luci colorate e persino a lampi di luce molto deboli”.