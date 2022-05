Valentino Rossi: per la prima volta in versione papà

Valentino Rossi è diventato papà il 4 marzo: la figlia, avuta con la compagna Francesca Sofia Novello, si chiama Giulietta. Il pilota è entusiasta del lieto evento, ma è anche molto geloso della sua privacy e non ha mai mostrato la piccola ai fan. Lei, un po’ più espansiva del compagno, ha invece condiviso una foto su Instagram in cui accenna al primo viaggio della piccola creatura.

I paparazzi del settimanale Chi hanno però catturato per la prima volta le immagini di Valentino Rossi versione "tenero papà". L’allegra famigliola è volata a Ibiza per una breve vacanza: prima è arrivata la mamma insieme alla piccola e poi Valentino è arrivato di corsa dopo la gara automobilistica di Brands Hatc.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA SOFIA NOVELLO (@francescasofianovello)

Nelle foto rubate il pilota stringe la piccola Giulietta, nascosta dai flash grazie alle coperte che l’avvolgono. Il pilota ha rivoluzionato la sua vita nell'ultimo anno: ha detto addio alle moto, con cui ha conquistato tutto il possibile e ora si dedica alle auto, un percorso tutto da scrivere e scoprire. Ma la novità principale riguarda la sua prima figlia che corona l’amore idilliaco con Francesca Sofia Novelllo. Chi lo avrebbe mai detti che il Dottore avrebbe messo la testa a posto!