Blackout al matrimonio: scambio di sposi nel buio

Un padre, Rameshlal Railot, ha organizzato quattro matrimoni nello stesso giorno: tutti i figli in colpo solo, tre figlie e un figlio. È successo in India, nello stato del Madhya Pradesh. In questo periodo le temperature sono elevatissime e i blackout frequenti. L’inizio della supercerimonia era previsto in serata, intorno alle 21, proprio per scongiurare la calura, però a pochi istanti dall’inizio delle celebrazioni è saltata la corrente. Due delle tre giovani spose, Nikita e Karishma si sono quindi sedute accanto allo sposo sbagliato durante i riti prematrimoniali. Le donne erano vestite tutte in maniera identica e l’errore è passato in sordina, complice il buio e il velo portato dalle spose, aggiungeteci poi che probabilmente si trattava di matrimoni combinati in cui gli sposi non si conoscevano così bene. Un vero matrimonio al buio, insomma. Prima di rendersi conto dell’errore, le coppie hanno preso parte a una buona parte della cerimonia, accoppiate nel modo sbagliato. La storia è stata raccontata dall’Independent: pare che la luce sia tornata appena in tempo per evitare un dramma. A quel punto le coppie sono tornate come dovevano essere, e hanno potuto correttamente sposare i rispettivi promessi sposi.