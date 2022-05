Sesso: gli italiani preferiscono fare l’amore con sentimento

Warner Bros ha commissionato una ricerca intitolata "Le abitudini sessuali degli italiani" voluta per il lancio del programma “Sex Tape Italia” e realizzata dal dipartimento di Insight&Research in collaborazione con Bva Doxa. Il quadro che ne viene fuori è di un’Italia di romantici che accomuna sesso e amore. Il 68% degli italiani dichiara di fare sesso almeno una volta alla settimana, l’82% ritiene che il sesso migliore sia quello fatto per amore, ma attenzione perché il 52% non è pienamente soddisfatto della propria attività sessuale. L’indagine è stata fatta su un campione di 1500 persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni, considerando solo persone che avevano avuto un rapporto sessuale (almeno) negli ultimi 6 mesi. Tra questi il 68% del campione fa sesso almeno una volta a settimana. Il 31% dichiara di farlo addirittura più di una volta alla settimana e la percentuale cresce al 46% tra gli under 25 anni. I più attivi sessualmente sono originari del sud o hanno una relazione recente, mentre il fattore figli non sembra incidere sull’attività sessuale (almeno per quanto riguarda la frequenza). Per gli intervistati, rappresentativi degl italiani, il sesso è un mix tra fisicità e sentimento, imprescindibile per una vita sessuale appagante: l’82% pensa che il sesso migliore sia quello fatto per amore, tra le donne lo pensa l'89% delle intervistate. Il sesso è infine un elemnto importante per il bilancio della propria vita e per definirsi “felici”. Il 52% non è pienamente soddisfatto della propria attività sessuale. Sono soprattutto gli uomini a considerare il sesso un elemento importante nel determinare la propria felicità (69%), e sono proprio loro ad essere molto esigenti: il 55% degli uomini infatti non è soddisfatto rispetto al 50% delle donne. In generale però siamo un popolo di romantici passionali.