Milan: lo scudetto sempre più vicino grazie ai gol di Leao e Hernandez

Quinta vittoria consecutiva per il Milan che vede lo scudetto sempre più vicino ormai. I tre punti sono arrivati ieri contro l’Atalanta dopo un inizio di gara un po’ sopito fatto di ansia da prestazione e attese. A risolvere il match ci pensano una rete di Leao e un gol di Hernandez che lascia a bocca aperta. Leao al 56esimo ha sbloccato il risultato sfoggiando tutta la sua velocità in campo aperto per poi infilare il pallone sotto le gambe di Musso. E poi al 75esimo è arrivato il sigillo di Theo: il terzino francese ha percorso 95 metri di campo con la palla tra i piedi e per poi esibirsi in una conclusione fredda e precisa, che ha bucato nuovamente Musso.

Ora è tutto nelle mani dei rossoneri, al Milan basterebbe un pareggio contro il Sassuolo per agguantare lo scudetto visto che se si considerano gli scontri diretti, a pari punti, la spunterebbe il Milan sull’Inter. Una prestazione quasi impeccabile quella di ieri sotto gli occhi di uno stadio gremito e caldissimo, già pronto per l'eventuale festa scudetto, rimandata dalla vittoria dell’Inter a Cagliari. Alla vittoria sull'Atalanta non ha preso parte Ibrahimovic, lasciato fuori da Mister Pioli: “Zlatan avrebbe preferito entrare, ma non c’è stata occasione”. Ora testa all’ultima sfida di campionato contro gli emiliani del Sassuolo, se il Milan dovesse vincere, sarebbe il diciannovesimo scudetto, ed eguaglierebbe così l’Inter.