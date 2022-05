Bonus auto e moto: da oggi iniziano gli sconti fino a 5000 euro

Da oggi, lunedì 16 maggio, con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficialesono partiti gli incentivi con immediata operatività. I fondi sbloccati sono 650 milioni di euro per il 2022, altrettanti nel 2023 e altri ancora nel 2024, per un totale di quasi due miliardi in tre anni. I contributi previsti saranno differenti a seconda del livello di emissioni, e della tipologia di alimentazione. Per le auto fra 0 e 20 g/km di CO2 (auto elettriche), il contributo statale è di 3 mila euro, più altri 2 mila in caso di rottamazione. Per le vetture fra 21 e 60 g/km (veicoli ibridi plug-in) l’ecobonus è di 2 mila euro più altri 2 mila con la rottamazione. Per le vetture dell’ultima fascia, quelle categoria 61-135 g/km (con motori tradizionali a basse emissioni), l’incentivo è pari a 2 mila euro e sarà erogato solo con la rottamazione di una vecchia auto fino a Euro 5. Gli incentivi ci saranno anche per i ciclomotori green: per i ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi, il bonus è del 30% del prezzo fino a 3 mila euro, e del 40% fino a 4 mila euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3. Per i ciclomotori e motocicli termici, nuovi è invece previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo d'acquisto e fino a 2500 euro con rottamazione.

Gli incentivi nascono sia nell’ottica di rinnovare il parco auto con mezzi meno inquinanti, sia per dare una mano al mercato messo in forte crisi sia dalla guerra che dalla scarsità di materie prime. Basti pensare che ad aprile 2022 il settore ha subito un crollo del 33% rispetto allo stesso mese del 2021 e del 44,4% se confrontato con i mesi pre-pandemia.