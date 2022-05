Leo Gassman si è laureato. Il padre: “Il mio premio più grande”

Il figlio di Alessandro Gassman, 23 anni, non smette di dargli soddisfazioni. Dopo aver dato dimostrazione del suo coraggio, soccorrendo una donna, vittima di un tentativo di stupro, ora è arrivata la laurea, un momento fondamentale nella vita di un ragazzo, ma anche per la sua famiglia.

Sul suo profilo Instagram, il cantante aveva fatto sapere che si sarebbe laureato, condividendo con i suoi follower il link al quale accedere per poter seguire la proclamazione; la cerimonia è stata una di quelle all’americana con il lancio del tocco. Il padre, Alessandro, era ovviamente presente e ha condiviso su Twitter alcuni scatti; in uno mostra il figlio in toga blu e commenta: "Il mio premio più grande".

Il mio premio più grande. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/elfd3GWQFQ — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) May 16, 2022

In un'altra, invece, l'attore si è immortalato insieme alla moglie Sabrina Knaflitz, entrambi sorridenti e orgogliosi mentre presenziano alla cerimonia. La didascalia recita: "La faccia della felicità? Questa. Laurea del figlio". In momenti come questi non ci sono differenze tra vip e comuni mortali: l’orgoglio la fa sempre da padrone.