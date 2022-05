L’Uomo Gatto ha cambiato vita: ora fa il giornalista sportivo

Forse non tutti se lo stavano chiedendo, ma ecco che fine ha fatto l’Uomo Gatto: è stato ospite recentemente a Pomeriggio Cinque e, intervistato da Barbara d’Urso, ha raccontato i tempi d’oro in cui era campione di Sarabanda. "Facevo l'animatore di villaggio – racconta della sua vita prima del successo in tv – ho fatto quattro stagioni poi mi hanno chiamato dall'oggi al domani a giocare a Sarabanda". Il soprannome Uomo Gatto arriva proprio dalla sua esperienza come animatore nei villaggi dove interpretava il dio dei gatti nel musical Cats. Gabriele Sbattella, vero nome dell’Uomo Gatto, è stato campione del programma condotto da Enrico Papi per ben 79 puntate, da novembre 2002 a febbraio 2003; fu poi eliminato da Tiramisù, ma non riuscì mai a completare il gioco finale del 7×30, riuscendo comunque a mettere da parte una discreta cifra. Successivamente si è dedicato alle serate in giro per locali che gli facevano guadagnare molto più che nei villaggi. E oggi? "Adesso faccio il giornalista in campo musicale e sportivo - ha spiegato a Barbara d'Urso -. Mi occupo principalmente di calcio dilettantistico per quanto riguarda lo sport, ho seguito tre Festival di Sanremo e ho scritto anche un libro anche se non mi ritengo un vip”. Non è certamente una grande star del cinema, ma tutti si ricordano l’eccentrico Uomo Gatto e i suoi sketch con Enrico Papi.