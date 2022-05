Valentino Rossi sbarca nel Metaverso con VR46 Metaverse

Valentino Rossi dopo aver smesso con la Moto Gp ed essere passato a guidare le auto ora amplia il suo business ed entra nel mondo del Metaverso con una nuova società: la VR46 Metaverse. Lo ha annunciato lui stesso, felice dell’impresa:

"Entrare in questo settore è un’avventura davvero stimolante che ho deciso di affrontare in modo strutturato insieme a dei partner di livello. Mi entusiasma poter raggiungere i fans di tutto il mondo, portando loro l’atmosfera e l’entusiasmo di VR46 attraverso nuove tecnologie e penso che questo progetto segni un passo avanti importantissimo per il brand”. L’obiettivo della società è quello di ricreare una piattaforma globale e virtuale dedicata a Rossi, al VR46 Racing Team e all’Academy che permetta di interagire con i tanti tifosi. I primi contenuti saranno disponibili già nel corso del 2022, puntando a coinvolgere gli storici fan di Valentino Rossi, ma anche a creare nuovo pubblico. Sarà possibile incontrare virtualmente i piloti, interagire e gareggiare con altri utenti. Del progetto fanno parte anche gli gli NFT, i non fungibile token per acquistare beni virtuali (e certificati), nel caso specifico di Valentino, oppure per partecipare a eventi esclusivi.

Il Metaverso è la dimensione del futuro, una specie di internet rafforzato e più simile alle dinamiche della realtà. E saranno in tanti a popolare questo mondo: secondo la società di analisi Gartner entro il 2025, il 25% della popolazione mondiale trascorrerà almeno un’ora al giorno nel Metaverso, aprendo a nuove opportunità sociali, ricreative, educative e di shopping. Prima di Valentino Rossi sono già molti i vip che hanno scelto il Metaverso come per fare nuovo business o interagire con i fan: il calciatore Marco Verratti, i tennisti Ana Ivanovic e Stanislas Wawrinka, la modella Sara Sampaio, Paris Hilton e Gordon Ramsey tra gli altri.