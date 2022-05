Si vestono da Tarzan e Jane su un sito per adulti: guadagnano 12mila euro al mese

Michael e Terri Martin sono marito e moglie e hanno deciso di dare una piccola svolta alla loro vita durante il lockdown, complice la noia e la crisi economica, hanno avuto un'idea che si è rivelata geniale: mettersi su Only Fans vendere i loro contenuti hot.

Prima si è iscritta Terri nel tentativo di fare qualche soldo, poi l’ha raggiunta Michael, geloso dell’idea della moglie. Si sono poi resi conto che insieme potevano decisamente aumentare i guadagni, così hanno pensato di posare per alcune foto vestiti con vari costumi, tra cui biancheria intima al neon e quelli di Tarzan e Jane che sono particolarmente apprezzati.

La coppia è conosciuta come “Tee e Miks” e fanno pagare 15.49 euro a persona al mese e 148 euro per un anno di abbonamento. Michael ha spiegato: “Abbiamo creato un account TikTok e abbiamo iniziato a fare video live di noi insieme in una vasca idromassaggio e avevamo migliaia di persone che cliccano sul live. Le cose sono cresciute da lì, ma non è facile. Non credo che la gente si renda conto di quanto lavoro ci sia dietro. Le persone che sentono parlare di OnlyFans pensano che puoi semplicemente iscriverti e subito dopo sarai un milionario. Non funziona così”. Non è da tutti quindi creare contenuti che piacciano e che la gente sia disposta a pagare. “Lavoriamo 40 ore a settimana per far uscire i contenuti – spiega ancora Michael – Siamo molto consapevoli che è diverso dal lavoro manuale ed è molto meglio dei nostri lavori precedenti. C’è anche un sacco di promozione coinvolta nel lavoro e ore passate a editare ecc. Quindi, fare 12.000 euro al mese non è facile e speriamo di continuare a crescere sempre di più”. Ecco un'esempio di idea di business ben riuscita.

