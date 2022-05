È nato il primo figlio di Rihanna: è un maschio

Il figlio di Rihanna e Asap Rocky è nato a Los Angeles il 13 maggio, ma in questi giorni nulla era trapelato. Oggi la notizia è stata annunciata in esclusiva dal sito in esclusiva TMZ, rivelando ai milioni di fan della coppia che dopo tanta attesa è nato il loro primo figlio.È un maschio, ma il nome rimane ancora top secret. Sulla gravidanza Rihanna ha sempre mantenuto un certo riserbo, quando si era fatta vedere con il pancione era già gennaio e le sue forme inequivocabili.

“Se la sta cavando bene e lei e Asap sono entusiasti di essere diventati genitori. Rihanna è già una mamma meravigliosa”, ha rivelato una persona a lei vicina alla rivista People, “non potrebbe essere più felice”.

Il lieto evento arriva a coronare la fine di un periodo difficile in cui si sono susseguite foci (infondate) del tradimenti del rapper Asap. Tutto bene invece, i tre sono felici e contenti, a parte il piccolo dettaglio dell’arresto: il rapper Asap Rocky (di ritorno da una vacanza alle Barbados insieme la compagna), è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles per una sparatoria a cui aveva preso parte lo scorso anno. La prigionia è durata poco e per il momento tutto si è risolto con una cauzione da 550 mila dollari per poter tornare a casa a fare il papà.