Playoff basket: l'Olimpia Milano vola in semifinale

L'Armani Exchange ha conquistato la semifinale dei playoff in 3 gare e vincendo anche la trasferta contro contro Reggio Emilia con un sonoro 59-89. Coach Messina può contare su un roster vincente che conta a fine gara 5 uomini in doppia cifra con Hall e Bentil che svettano su tutti con rispettivamente 13 punti e 16 punti. Visto il vantaggio c’è stato spazio per tutti e soprattutto per il ritorno in campo di capitan Nicolò Melli, out per un infortunio muscolare per oltre un mese. “Sta sicuramente migliorando – commenta Messina – con questo passaggio anticipato del turno guadagniamo 9 giorni di tempo prima della prossima partita. I test ci dicono che è sulla strada giusta per il rientro. Se adesso riesce a fare una buona settimana di lavoro con la squadra potrà rientrare per la semifinale. È inutile che dica quanto è importante per noi. Siamo molto cresciuti nella serie – continua il coach – e certamente questo 3-0 ottenuto con una buona pallacanestro e con un ritmo molto alto che ci ha permesso di distribuire ben 26 assist ci dà certamente fiducia per la semifinale che sarà, in ogni caso, molto difficile qualunque sia l'avversario".

A inizio gara ci sono stati 29 secondi di buio in cui Milano è andata sotto di 5 punti, ma richiamati all’ordine da un infuriato Messina che chiama il timeout, è subito un’altra musica: prima un secco break di 9 punti che riporta avanti l'AX, poi è il momento di Hall che ne firma 7 consecutivi e i biancorossi allungano 9-16. Ancora due liberi di Shields con l'Olimpia che scappa sul 13-29, chiudendo poi con lo stesso scarto all'intervallo 27-43. Alla ripresa Rodriguez ne piazza 7 di seguito e infine l’'Armani esagera con tripla di Grant tocca il 39-70. Finisce poi con un netto +36 che segna la netta superiorità della squadra milanese.