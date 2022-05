Bradford: si innamora della rifugiata ucraina che ospitava e scappa lasciando moglie e figli

Sofiia Karkadym, 22 anni di Leopoli, era accolta a Bradford da Tony Garnett, 29 anni, uomo di buon cuore che voleva essere utile offrendo una dimora alla donna in fuga dalla guerra. Tutto si sarebbe immaginato tranne questo epilogo: i due si sono innamorati all’istante e dopo meno di due settimane Tony ha deciso di mollare la famiglia che si era creato e andare via di casa con Sofiia. La storia è finita su tutti i giornali della Gran Bretagna: “Sono innamorato, sono certo di voler passare il resto della mia esistenza con lei", ha confessato Garnett al Daily Mail. "Tutto è iniziato con la semplice intenzione di fare del bene, aiutando chi soffre in Ucraina uomo o donna che fosse", racconta l’uomo. Difficile prevedere quello che poi sarebbe successo e il colpo di fulmine.

Dall’altra parte c’è la moglie di Tony, Lorna, che ha confermato la storia al Mirror: "Quei due avevano subito stretto un legame particolare. Andavano sempre in palestra in coppia, stavano seduti per ore a parlare in un parcheggio vicino casa. Sabato scorso ho detto basta e le ho urlato di andarsene dalla nostra abitazione". E in effetti lei se n'è andata, ma lui con lei, portandola a vivere a casa dei genitori del ragazzo che dice di non essere mai stato così innamorato: "Mi dispiace per il dolore provocato ma con Sofiia ho scoperto un legame che non avevo mai provato prima" ha dichiarato il 29enne al Mirror.