Il Milan è campione d’Italia: 19esimo scudetto per i rossoneri

3-0 contro il Sassuolo a Reggio Emilia (già siglati nel primi 36 minuti di gioco) e lo scudetto si tinge di rossonero, nonostante la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria a San Siro. La festa ufficiale è prevista per oggi, a partire dalle 17, con un tour del pullman scoperto per le vie di Milano, addobbate a festa. A caldo Pioli ha commentato: “Siamo una squadra di fenomeni, non abbiamo mai mollato. Abbiamo meritato lo scudetto perché ci abbiamo creduto di più”. Mister Pioli, grande protagonista di questa vittoria, a 8 minuti dalla fine, sul 3-0 per il Milan sul Sassuolo, Pioli si volta d’improvviso verso la curva dei tifosi e inizia a ballare con loro, saltando e cantando, per celebrare lo scudetto che arriva dopo 11 anni di attesa dal precedente. La festa può cominciare: invasione di campo festosa e poi la premiazione con Ibrahimovic che innaffia tutti di champagne e fuma il sigaro, Tonali piange, Giroud scherza, Leao ride come al solito.

“Non lo dicevamo, ma ci abbiamo sempre creduto”, confessa Pioli. Quella dei rossoneri è stata una vittoria corale con 16 marcatori diversi andati a segno e 13 vittorie in trasferta su 18 giocate, dimostrando così di giocare un grande calcio europeo.