Rita Dalla Chiesa derubata da un ambulante si sfoga sui social

Una brutta avventura quella vissuta da Rita Dalla Chiesa che ha raccontato su Twitter di essere stata derubata. La donna aveva deciso di comprare alcune rose da un ambulante per portarle sulla tomba della cognata Emilia Castelli, morta un anno fa.

Il venditore però, invece di essere grato per l’acquisto ha finto di regalargliene una, mentre nel frattempo frugava nella sua borsa per rubarle tutti i soldi. La donna ha voluto esprimere tutto il suo rammarico e il senso di presa in giro che ha provato: "Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro".

Dalla Chiesa era molto legata alla cognata, moglie di Nando Dalla Chiesa, tanto da definirla una sorella. La donna è scomparsa il 20 maggio 2021. Proprio in occasione del primo anniversario dalla scomparsa la conduttrice voleva recarsi al cimitero per ricordarla. Il dolore si è quindi aggiunto alla rabbia e alla delusione per lo spiacevole avvenimento.

Il post ha raccolto molta solidarietà, ma anche alcune critiche per non avere acquistato le rose in un tradizionale negozio.