Arriva a Milano il primo Festival sul Ciclo Mestruale

Un festival sul tema ciclo mestruale: sicuramente un argomento che riguarda circa metà della popolazione, ma che rimane un tabù; proprio per questo le autrici del podcast Eva in Rosso (dedicato proprio al ciclo), insieme alle associazioni Errante, Promise e Studio But Maybe, hanno deciso di organizzare una serie di incontri e iniziative perché se ne parli. I temi caldi sono molti, ma spesso rimangono sui social: Tampon Tax, sindrome premestruale, ciclo mestruale e igiene, sono tantissimi gli aspetti legati alle mestruazioni e il Festival del Ciclo Mestruale proverà a trattarli tutti. Si terrà a Milano dal 17 al 19 giugno, dividendosi in tre sedi: Mare Culturale Urbano, Nuovo Armenia e Rob de Matt.

Ci saranno dibattiti, laboratori, reading teatrali; si parlerà anche di discriminazione di genere, transfobia e di malattie come vulvoldinia e l’endometriosi. Di vulvodinia si è parlato molto di recente, è una patologia spesso poco diagnosticata di cui si è occupata la modella Giorgia Soleri, sostenendo la legge per il riconoscimento della malattia. Si stima che colpisca il 15% della popolazione femminile, di qualsiasi età. L’endometriosi, invece, interessa circa il 10% delle donne e delle ragazze in età riproduttiva: circa 190milioni su scala mondiale, se ne stimano 3 milioni in Italia e comporta sub-fertilità o infertilità nel 30-40% dei casi.

Vania Cuppari, presidente e co-fondatrice dell’associazione Errant spiega in poche parole il tema dell'iniziativa: “È connesso al sangue, e già di per sé questo provoca un’allerta. Ed è poi legato alla sessualità della donna, da sempre celata o poco raccontata. Sembra che operiamo una scissione: non parliamo mai di come arriviamo alla nascita di nuovi esseri umani. Abbiamo deciso di chiamarlo Festival del Ciclo mestruale proprio perché ci siamo concentrati sull’intero arco temporale dei 28 giorni, non solo i 5 di mestruazioni”.