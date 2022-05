Ferragni: baby shower a sorpresa per Francesca

Lunedì pomeriggio in una cascina milanese c’è stato il baby shower di Francesca Ferragni; a organizzare la festa a sorpresa sono state le sorelle Valentina e Chiara che hanno radunato amici e parenti per celebrare l’imminente arrivo di un maschietto in famiglia. Il nuovo arrivato si chiamerà Edo, a farsi sfuggire l’indiscrezione è stata Valentina.

Durante la festa ognuno ha letto una piccola lettera dedicata a Francesca e al compagno Riccardo Nicoletti; inutile dire che il tutto si è svolto tra le lacrime degli invitati e della festeggiata. Alla coppia è stato detto che avrebbero preso parte a un evento mondano, invece quando sono arrivati in cascina hanno capito che si trattava di una sorpresa!

Ad attenderli c’erano Valentina e Luca Vezil, Chiara con il piccolo Leone, mamma Marina Di Guardo, papà Marco Ferragni, i parenti di Riccardo, e gli amici della coppia: Chiara si è commossa mentre leggeva il suo pensiero alla sorella, mentre Riky non ha trattenuto le lacrime sulle parole di nonna Rosa. Dopo il momento più emotivo però c’è stato spazio anche per un po’ di leggerezza e festeggiamenti: gli invitati hanno organizzato un po’ di giochi e misurato la circonferenza del pancione, con tanto di scommesse sulla misura esatta. Poi la dolce conclusione con il dolce a tema. Ormai non manca più molto e le curve di Francesca lo dimostrano, fasciate da un abito fucsia.