La figlia di Jovanotti si laurea a New York a un anno dalla guarigione

Teresa Cherubini, figlia di Lorenzo Jovanotti e Francesca Valiani, si è laureata alla School of Visual Art di New York, lo ha annunciato lei stessa attraverso i social: "A volte fai un salto e ti limiti a sperare che non sia una scogliera", ha scritto, citando una frase di Casey McQuiston.

Teresa è guarita un anno fa da un tumore, un linfoma di Hodgkin. Lei stessa ha condiviso la sua storia, raccontando il percorso di guarigione. Jovanotti ha recentemente ricordato il momento di difficoltà della figlia e la sua battaglia; ospite di Mara Venier a "Domenica in”, il cantante ha detto: "Teresa ha avuto un momento di difficoltà qualche mese fa e ha dimostrato una forza.. È stata strepitosa". Il cantante poi ha tessuto le sue lodi: "Lei è una lettrice folle. Legge i russi, la grande letteratura… È una ragazza in gamba. Mi piace. Se me la presentassero, direi 'È una ragazza forte'. Poi ha dei difetti, eh: ha un caratterino… Quando si punta su una cosa, non la smuovi", ha dichiarato.

Teresa aveva condiviso la storia della sua malattia, una volta guarita. il 12 gennaio 2021, scriveva: “Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021, sono ufficialmente guarita”. La ragazza sta bene e adesso vive anche una bella soddisfazione, sotto gli occhi di mamma e papà, presenti alla cerimonia.