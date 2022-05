La profezia nefasta di Elon Musk sulla natalità italiana: “Senza figli vi estinguerete”

Elon Musk ha un’opinione (irriverente) più o meno su tutto e la sua piattaforma preferita per esprimerla (e ora che è sua a maggior ragione) è Twitter. Un paio di giorni fa si è lanciato in previsioni demografiche e nefaste proiezioni future: "Il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione", ha twittato Musk, commentando i bassi tassi di natalità degli USA. A suo dire non è come tutti pensano, più si è ricchi e meno figli si fanno, a parte lui che ha 7 figli ed è quindi “una rara eccezione – continua –; la maggior parte delle persone che conosco ha zero o un solo figlio.

Population collapse is the biggest threat to civilization https://t.co/ZrHN5DsrVB — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022



Il topic è caldo e nei commenti appare il grafico della natalità italiana, postato dall’analista Andrea Stoppa. E Musk commenta: "L'Italia non avrà più abitanti se questi trend continueranno". La tocca piano Musk, che invita gli italiani a darsi da fare per tenere popolato il nostro pianeta, altrimenti sarà l’estinzione!