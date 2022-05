Il Monza fa la storia: è serie A per la prima volta

Dopo i primi 2 minuti di follia (2-0 per Pisa in 9 minuti di gioco), il Monza supera definitivamente il Pisa ai supplementari in un match storico che vale la promozione in Serie A per la prima volta nella storia della squadra lombarda. A decidere alla fine è Christian Gytkjær, che entrato al 70’ si rende protagonista di una doppietta che mette in cassaforte la massima serie. Forti dell’appoggio dei tifosi i giocatori del Pisa partono fortissimo e segnano la prima rete, che porta il nome di Torregrossa, dopo appena 40 secondi di gioco, al 9 minuto c’è anche il raddoppio messo a segno con un colpo di testa da Hermannsson su cross di Beruatto (già autore del primo cross vincente). Le speranze del Monza si riaccendono con una prodezza di Machìn che infila palla sotto il sette dal limite dell’area.

Il primo tempo termina 2-1 per i toscani. Mister Stroppia azzecca i cambi e mette dentro al 72’ Gytkjær, già a segno nella partita di andata, sarà proprio il danese a siglare al 79’ il gol del pareggio che sa di promozione. Al 90’ Mastinu del Pisa gela l'entusiasmo lombardo e sul 3-2 decreta i tempi supplementari visti i risultati della regular season.

Ancora botta e risposta con il colpo di testa di Marrone per il Monza al 96’ che porta la squadra opsite al pareggio, Gytkjær mette a segno il poker sul finire sfruttando un errore di Birindelli e decreta definitivamente la promozione. In 110 anni di storia è la prima volta del Monza in serie A.