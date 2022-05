Svolta Harry e Meghan: per la chiusura del Giubileo saranno al balcone con la Regina

Eravamo rimasti all’esclusione dalle celebrazioni ufficiali, per lo meno per quanto riguarda la cerimonia più importante: il Trooping The Colour di giovedì 2 giugno. E in effetti questo è confermato, in quanto non working members i duchi di Sussex (così come il Principe Andrea) sono esclusi dall’assistere alla parata dal balcone di Buckingham Palace. Ma non tutto è perduto, perché secondo alcune indiscrezioni fatte dal biografo dei duchi, il giornalista Omid Scobie, i duchi dovrebbero essere ammessi al balcone per i saluti finali del 5 giugno che chiuderanno i festeggiamenti del Giubileo di Platino.

Il motivo del cambio di direzione, e della volontà di riappacificazione, sarebbe in primo luogo la magnanimità della Regina. Secondo alcune dichiarazioni fatte da Scobie e, riportate da tutti i quotidiani, questa sarebbe la situazione: “C’è la possibilità di una sorpresa alla fine del Giubileo, alla processione pubblica del 5 giugno. Si dice che la Regina la guarderà su uno schermo a Buckingham Palace e poi uscirà solo alla fine. Secondo alcune voci Harry e Meghan saranno con lei…ci sono state indicazioni dal Palazzo in questo senso”. Quindi i duchi non ci saranno il 2 giugno, ci saranno invece alla messa di ringraziamento nella cattedrale di St. Paul’s il 3 giugno e dovrebbero essere sul balcone per il gran finale del 5 giugno. Anche perché di mezzo, il 4 giugno, Lillibet Diana compie un anno e potrebbe essere l’occasione perfetta per conoscere la Famiglia Reale e scattare le prime foto ufficiali tutti insieme. Sarebbe un bel colpo di scena e un felice epilogo di pace (almeno apparente).