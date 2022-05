Lancia una torta sulla Gioconda in nome dell’ambiente

Un giovane è entrato al Louvre in sedia a rotelle nascondendo una torta che ha poi tirato contro il quadro più famoso del mondo, la Gioconda, gridando slogan per la salvezza del pianeta. Un episodio su cui ridere soltanto dal momento che per fortuna l’opera ne è uscita illesa perché protetta da un vetro blindato a prova di atti vandalici. Quando sei famoso come la Gioconda, è facile venire preso di mira: in passato una donna russa aveva lanciato una tazza di tè contro il vetro di protezione che non subì alcun danno e lo fece come protesta per non avere ottenuto la cittadinanza francese. In un altro episodio ancora, il quadro ci rimesse un angolino di pittura ad olio che si staccò: nel 1956 un folle entrò e scagliò contro il quadro una pietra che ruppe il vetro protettivo e danneggiò l’opera.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out? pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm — Lukeee (@lukeXC2002) May 29, 2022



Questa volta il vandalo si è finto disabile in carrozzina e ha lanciato una torta ricoperta di panna sull’opera, protetta dal vetro, a quel punto gli addetti alla sicurezza lo hanno espulso dal museo mentre lui, rivolto a tutti i telefoni che lo stavano riprendendo, ha spiegato le sue ragioni, in modo un po’ criptico: “Pensate al Pianeta, tutti gli artisti ve lo dicono, pensate alla Terra, per quest ho compiuto questo gesto”. Nei video postati dai visitatori si vede poi un addetto del museo che pulisce il vetro della Gioconda dalla panna spalmata, con la gente che assiste incredula alla scena.