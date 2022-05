Gregorio Paltrinieri nuota in nome dell’ambiente con il progetto Dominate the Water

Nuotare nel mare è un’attività spesso associata a una grande sensazione di libertà. Per questo e per valorizzare i nostri mari, il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri ha lanciato un’iniziativa a cui tiene parecchio: si chiama Dominate The Water ed è un circuito di gare di nuoto (suddivise per agonisti, master e professionisti) in acque libere ideato e promosso da lui stesso per tutelare l'ambiente. “Vogliamo trasmettere libertà e bellezza, la stessa serenità che ci trasmette un'opera d'arte quando ci fermiamo a guardarla”, ha spiegato Paltrinieri che con l’iniziativa vuole dare rilievo e attenzione alle bellezze paesaggistiche del nostro Paese. “Il nuoto in acque libere è uno sport stupendo a tu per tu con la natura. In Italia ci sono alcune delle spiagge più belle del mondo, vanno tutelate”. Le gare si terranno a Lignano Sabbiadoro, Taranto, Stintino e Positano. Ad ogni tappa saranno presenti esperti di biologia marina che racconteranno le caratteristiche della flora e della fauna dei luoghi di svolgimento delle gare. Dominate The Water pulirà ogni spiaggia che toccherà: “Ci saranno pacchi gara realizzati dal riciclo della plastica o con materiale di recupero, bicchieri biodegradabili ai rifornimenti, pass e prodotti ecosostenibili, premi e medaglie costruiti in legno, canoe e sup al posto delle barche a motore”. Una bellissima iniziativa che sa di libertà e amore per l’ambiente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dominate the water (@dominatethewater)