Perdasdefogu è il borgo italiano dei record

Dal nome, Perdasdefogu, è facile capire in che regione italiana siamo: si tratta di un comune della provincia di Nuoro, in Sardegna. Questo è il borgo dei record: ha solo 1778 abitanti, ma si è già guadagnato due Guinness World Record. Uno nel 2014 per la famiglia più longeva del globo: nove fratelli che insieme arrivavano a 837 anni. E oggi ne ha guadagnato un altro per la più alta concentrazioni di ultracentenari. Qui vivono (e di qui sono originari) 8 cittadini che hanno superato i 100 anni di vita: sono lo 0.449% degli abitanti, 4 centenari ogni 1000 abitanti. Qui il più anziano tra gli ultracentenari è Antonio Brundu, ha 104 anni ed è scampato alle bombe su Cagliari nel 1943 per un attacco febbrile che lo dispensò dall'andare al campo militare. Il più “giovane” è Vittorio Lai con i suoi 100 anni appena compiuti.

Perdasdefogu si trova in Ogliastra, una provincia della Sardegna considerata una delle cinque Blu Zone a livello mondiale, cioè un’area demografica e/o geografica del mondo in cui la speranza di vita è nitidamente più alta rispetto alla media mondiale.

Perdasdefogu significa “pietre di fuoco”, e si riferisce alle pietre calcaree usate per produrre calce nelle fornaci. Qui si vive bene e a lungo, ma i piccoli problemi non mancano, come ricorda il sindaco, Mariano Carta: “Dopo anni di inchieste in cui eravamo dati come il paese dell'inquinamento per la presenza del poligono di Quirra, gli studi dimostrano costantemente che qui si vive bene e in salute - commenta il sindaco -. Abbiamo tanti problemi: dall'isolamento alla mancanza di lavoro ai servizi dello Stato che chiudono e questo ci porta a perdere in media 300 abitanti ogni 10 anni. Questo traguardo, che ci rende orgogliosi e pieni di energia per i progetti futuri. Vorremmo invertire la tendenza con la creazione di un marchio della longevità, ad esempio. Lanceremo l'idea con la speranza che gli imprenditori si facciano avanti".