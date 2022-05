Malesia: mentre gioca ai videogiochi sul water lo morde un serpente

Un ragazzo malese di ventotto anni si stava rilassando seduto sul water, ingannando il tempo con dei videogiochi sullo smartphone. Vi viene in mente una situazione più tranquilla e beata? Lo sarebbe stata, se non fosse che a un certo punto alzandosi si è accorto di avere attaccato al sedere un serpente. Calma finita e inizio delle imprecazioni, urla di dolore e schifo. A quanto riporta il quotidiano malese The Star, il giovane, di nome Sabri Tazali, è riuscito a staccarsi il serpente di dosso e chiamare i soccorsi. I soccorritori hanno catturato il rettile, mentre il ragazzo è corso in ospedale dove è stato rassicurato dai medici: il serpente non era velenoso, quindi i sanitari gli hanno somministrato solo una dose di antitetanica per scongiurare infezioni. Il giovane, una volta passato il pericolo, ha condiviso le foto dei soccorritori che intrappolano il serpente e le sue immagini poco dopo in ospedale. Per fortuna è andato tutto bene, ma un trauma così non si supera facilmente, così per giorni Tazali ha utilizzato il bagno della moschea adiacente casa sua, fino a che non ha sostituito la tazza del water. Nonostante ciò non si sentirà mai più del tutto tranquillo, nemmeno in pace nel suo bagno.

Dua bulan lepas bontot aku kena gigit dengan ular time aku berak. Ular tu keluar dari lubang jamban. Nasib dia tak gigit telur aku. pic.twitter.com/ABDjDkSe2Q — Sabri Bey (@sabritazali) May 22, 2022