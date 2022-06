Johnny Depp in attesa del verdetto della giuria vola in GB e fa un concerto

La giuria popolare del processo che vede scontrarsi Johnny Depp e Amber Heard è ancora riunita per arrivare a un verdetto unanime, l’attore ha sfruttato l’attesa per ritornare a una delle sue prime passioni: la musica. Ha partecipato a un concerto di Jeff Beck a Sheffield in Gran Bretagna: Depp è salito sul palco con Beck per suonare insieme “Isolation”, un remake della canzone di John Lennon, nato nel 2020 proprio da una collaborazione tra i due. Insieme hanno ancora suonato una cover di "What's Going On" di Marvin Gaye e "Little Wing' di Jimi Hendrix.

L’attore del Pirata dei Caraibi sarà in tour con Beck per tutta l’estate. Ieri la band ha suonato a Londra alla Royal Albert Hall dove il pubblico ha accolto Johnny Depp con una commovente standing ovation per dimostrare la sua vicinanza nel difficile momento che sta vivendo. Depp non ha mai fatto segreto del suo amore viscerale per la musica, tanto che per lui suonare è stata la prima passione, poi non riuscendo a ottenere il successo sperato, ha ripiegato sulla carriera di attore che gli ha fruttato la notorietà che tutti sappiamo, ma la chitarra rimane un suo chiodo fisso. Così Depp ha fondato, nel 2015 assieme a Joe Perry e Alice Cooper, il gruppo Hollywood Vampires. Il tour di Jeff Beck con Johnny Depp passerà anche dal nostro Paese con date a Perugia, Gardone Riviera e Pordenone e con la recente aggiunta della tappa il 21 luglio a Cattolica, all'Arena della Regina. Una buona occasione per vedere il rocker Depp in azione.

