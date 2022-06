Sport: meglio farlo la sera o la mattina? Dipende se sei maschio o femmina

I ricercatori hanno scoperto che le donne bruciavano più grasso corporeo durante l’esercizio mattutino, mentre la sera fare sport era meglio per gli uomini. Lo studio è stato effettuato dallo Skidmore College di New York coinvolgendo 30 uomini e 26 donne tutti attivi e sani, di età compresa tra i 25 ei 55 anni. L'osservazione è durata 12 settimane, e ha monitorato gli effetti di un programma di fitness vario, che comprendeva stretching, sprint e allenamento di resistenza. Un gruppo si allenava per un'ora di tempo prima delle 8.30 di mattina, l’altro di allenava la sera nella fascia oraria 18-20 seguendo un programma dedicato a ciascuno. Nei partecipanti sono stati tenuti sotto controllo la pressione sanguigna, il grasso corporeo, la flessibilità, la forza e la potenza aerobica. Tutti i partecipanti hanno migliorato il loro stato di salute generale. Ma i risultati evidenziano che le donne interessate a ridurre il grasso addominale o la pressione sanguigna dovrebbero fare esercizi di mattina, mentre le donne interessate a lavorare sulla forza muscolare della parte superiore del corpo, dovrebbero preferire la sera.

Gli uomini si sono rivelati meno sensibili all’orario, anche se la sera è risultata più efficace per coloro che fossero interrati a migliorare la salute del cuore e quella metabolica. Sono certamente necessari ulteriori studi per comprendere la diversa sensiblità all’orario in base al sesso biologico dei partecipanti, anche se è risaputo che esistano delle differenze negli ormoni, negli orologi biologici e nei cicli sonno-veglia tra i sessi che possono influire evidentemente anche sugli effetti dell'attività fisica in base agli orari.