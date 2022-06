Renee si rifiuta di mettere la figlia down in una struttura

Quando Renee diede alla luce sua figlia, scoprì che era affetta dalla sindrome di Down. Una delle opzioni proposte era quella di inserirla in un istituto in cui sarebbe stata seguita al meglio. La piccola, di nome Kennedy, era affetta anche da un'ulteriore malattia che la costringeva a indossare notte e giorno il pannolino, anche crescendo. La madre non ha voluto scegliere la strada più semplice e ha deciso di tenerla con sé per accudirla in prima persona. La sua scelta è stata premiata: la piccola ha sconfitto la malattia ed è diventata una modella. Ha sviluppato la passione per la danza e ha partecipato a diversi concorsi. La madre l’ha accompagnata ad ogni provino, orgogliosa come ogni madre.

Kennedy Garcia ha trovato anche il tempo per innamorarsi ed è, infatti, felicemente fidanzata con il suo Matthew, anche lui affetto dalla sindrome di down. Oltre a fare la modella, impiega parte del suo tempo per andare nelle scuole, insieme alla mamma, per sensibilizzare i giovani riguardo la sua disabilità e spiegando come interagire con persone che ne sono affette. Sul suo canale Instagram ha raccolto quasi 140 mila follower che la seguono affettuosamente. Una bellissima storia d'amore tra madre e figlia e di resistenza alle avversità.

