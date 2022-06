Arriva la cuccia per esseri umani: costa 400 euro

Quando guardate un cane beato nella sua cuccia, vi sarà capitato di provare quai dell’invidia per quel cuscino avvolgente. C’è una startup che ha pensato ci fosse bisogno di una cuccia per esseri umani e l’ha creata. Una cuccia in peluche da sistemare in terra e con i bordi rialzati, ovviamente di dimensioni consone a ospitare un essere umano, o volendo due.

L’hanno inventata due studenti universitari Noah Silverman e Yuki Kinoshita, che si sono finanziati tramite crowdfunding raccogliendo circa 200mila sterline con cui hanno fondato la Plufl, che promette "la migliore soluzione" per i pisolini: una cuccia. Non si tratta di una soluzione molto economica; ogni cuccia viene venduta a 320 sterline, circa 377 euro che per un cuscinone sembrano molti. Ma l'idea già di tendenza, anche grazie a TikTok dove gli utenti si sono mostrati entusiasti della comoda invenzione, un po’ meno del prezzo. Gli inventori della cuccia per uomini però si difendono: “I nostri prezzi riflettono i costi di produzione, perché usiamo solo un processo etico e materiali sostenibili". Il prezzo vale la comodità di una cuccia in memory foam e pelliccia sintetica: comoda ed ecosostenibile. Infine la copertura è antipolvere e può andare in lavatrice.

Alzi la mano chi sta andando a ordinarne una!