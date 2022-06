Il bonus psicologo è attivo: ecco chi può richiederlo e come

Il tanto discusso bonus psicologo è realtà: dopo la firma del Ministro della Salute Speranza si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il bonus nasce per venire incontro economicamente a tutte le persone che hanno un disagio psicologico, anche causato dalla lunga pandemia con continui periodi di isolamento e incertezza. Nel concreto l’aiuto prevede:

600 euro con Isee inferiore di 15mila euro

400 euro con Isee tra 15 e 30mila euro

200 euro con Isee tra 30 e 50mila euro

L’importo è calcolato su base annua e spendibile per un massimo di 50 euro a seduta. Per richiederlo si fa domanda all’Inps e l’assegnazione avviene sulla base dell’ordine di arrivo a partire dall’Isee più basso. Se la domanda di aiuto viene accolta, il richiedente riceve un codice da comunicare al professionista, sia che ne abbia uno di fiducia, sia che ne scelga uno dall’albo degli psicologi tra quelli che accettano il contributo. La somma totale messa a disposizione dallo stato è di 10 milioni di euro che potrebbero aiutare circa 16 mila persone, un piccolo passo per sensibilizzare su una questione importante come quella della della salute mentale. “È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo” ha commentato Speranza.