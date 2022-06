I principini di Cambridge sfileranno a cavallo per la Regina in occasione del Giubileo

Le celebrazioni per il Giubileo di Platino di Elisabetta II inizieranno con la tradizionale Trooping the Colour, la parata militare che si svolge sempre a giugno per festeggiare il compleanno della Regina. Ora che l’occasione si avvicina, l’evento si delinea con qualche piccola grande sorpresa: secondo la stampa britannica, i principini George, Charlotte e Louis di Cambridge non saranno sul balcone insieme alla famiglia reale, ma prenderanno parte cavalcando in strada insieme a Kate Middleton.

Charlotte, George e Louise sono già esperti cavallerizzi, hanno infatti approfittato dei mesi di lockdown per allenarsi parecchio. Per la nonna, la Regina Elisabetta, sarà una grande emozione visto che lei stessa ha una grande passione per i cavalli. La Regina, a soli 4 ann aveva cominciato a cavalcare il suo pony, così come il piccolo Louis. Ma pare che la più dotata a cavallo tra i principini di Cambridge sia la principessina Charlotte, tanto che mamma Kate la vede bene com partecipante alle Olimpiadi!

Tutto è pronto per l'inizio dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino che avranno inizio domani con la parata inziiale per il compleanni della Regina (avvenuto in realtà il 21 aprile) e termineranno il 5 giugno. A Londra sono attesi anche i duchi Harry e Meghan Markle, con il primogenito Archie e la piccola Lilibet Diana, e questa sarà forse l'occasione per una riapapcificazione generale dopo le tensioni accumulate in questi anni.