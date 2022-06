Sarah Jessica Parker diventa designer di carta da parati

Se avete visto il sequel di Sex and the City, vi ricorderete certamente la scena finale dell’ottavo episodio di And Just Like That in cui Carrie Bradshaw appare seduta sul davanzale del suo appartamento con indosso il vestito Mille Feuille di Versace e in mano un vassoio di popcorn. Dietro di lei un memorabile sfondo: una carta da parati floreale blu XXL. “Sembrava che stessimo infrangendo le regole", racconta l'attrice Sarah Jessica Parker (che interpretava Carrie Bradshaw). "Non avevamo mai visto fiori o colori così intensi usati in questo modo. Era molto da Carrie, che, nel bene e nel male, prende decisioni audaci e vive in base a loro, senza sentirsi in colpa o preoccuparsi di ciò che pensa la gente".

La carta da parati fa parte di una linea che Sarah Jessica Parker sta lanciando con l'interior designer e co-direttore creativo di Wallshoppe, Eric Hughes. Della collezione fanno parte 15 modelli di carta da parati. "Sarah Jessica ha un occhio unico e una sensibilità per il design e la bellezza", afferma Hughes. "È uno stile, molto personale. E lo vedi in tutto ciò che fa, nel modo in cui si veste e nel modo in cui sono fatte le sue case". Hughes e Parker sono amici di lunga data, 35 anni fa l’attrice aveva assunto Hughes per decorare casa sua, facendo decollare la sua carriera di interior designer.

Per il set di And Just Like That, Hughes racconta: "Ho portato la carta da parati color garofano e qualcuno ha suggerito di realizzarla in scala doppia e di alzare il tono per farlo risaltare", spiega Hughes. "E ha funzionato. Voglio dire, è stato magico. Quella stanza era incredibile”. Subito dopo il set, la coppia ha creato un'intera collezione, con moltissime stampefloreali: crisantemi, fiori di carota selvatica, che Parker dice le ricordano quelli che crescono spontaneamente vicino alla sua casa di Long Island. Quella tra Hughes e Parker oltre che una bella amicizia è anche una fruttuosa collaborazione artistica!