Giubileo: la Regina non parteciperà alla cerimonia nella cattedrale di St.Paul per un malessere

La regina Elisabetta non parteciperà alla messa di ringraziamento nella cattedrale di Saint Paul di Londra, prevista sempre per i festeggiamenti del Giubileo di Platino. La decisione è stata presa in seguito ad un "malessere”: “In considerazione del viaggio e delle attività richieste per partecipare domani al National Service of Thanksgiving presso la cattedrale di Saint Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha deciso di non partecipare", fa sapere Buckingham Palace.

Ieri però la sovrana si è mostrata come di consueto dal balcone del palazzo reale al termine della parata di Trooping the Colour che quest’anno apre la lunga serie di celebrazioni pubbliche del Giubileo per i 7 di regno di Elisabetta: in abito color carta da zucchero firmato da Angela Kelly, la Regina è apparsa sul balcone con il suo bastone ed è stata salutata da ripetuti urrà della gigantesca folla giunta a renderle omaggio. Sul balcone con lei sono poi saliti i membri in servizio della Famiglia Reale: il principe Carlo, erede 73enne, con la consorte Camilla; il primogenito di William, secondo in linea di successione, con Kate e con i principini George, Charlotte e Louis; e gli altri due figli della regina, la seconda, Anna, e il quarto, Edoardo, con famiglia.

Harry e Meghan, avendo lui rinunciato al suo ruolo ufficiale nella Royal Family, non erano ammessi al balcone di Buckingham Palace, ma la coppia, insieme ai figli era presente e si trovava nell'ufficio del Maggiore Generale, che si affaccia sulla piazza come il balcone di Buckingham Palace. Da qui hanno potuto osservare tutta la cerimonia, ma senza essere praticamente visti e senza rubare la scena a Sua Maestà. I duchi di Sussex parteciperanno però alla funzione nella cattedrale di Saint Paul, a cui però, come detto, la Regina rinuncerà per motivi di salute.