Lui la tradisce, lei gli getta tutti i bagagli in piscina: il video è virale

La creator di TikTok Chelsi Carver ha pubblicato sul social di origine cinese il video di una vendetta esemplare per un tradimento. Nel video si vede una donna che, dopo aver pizzicato il fidanzato in dolce compagnia ad Ibiza, ha deciso di gettare tutti i suoi avere nella piscina del residence, lo stesso dove alloggiava Chelsi che ha potuto riprendere tutta la scena della vendetta.

“Ha la tua valigia!”, urla la creator per avvertire il ragazzo, ma è troppo tardi: la valigia è già in acqua. Lui, colpevole di averle fatto le corna, comunque non apprezza il gesto: “Spero che ti buttino fuori a calci, cicciona”, le grida con poca eleganza. “Ecco cosa succede quando ti beccano a tradire a Ibiza”, scrive Chelsi nella didascalia del video e spiega che era pronta a riprendere tutto: “Sto filmando e sto ridendo di lei. Sapevo che l’avrebbe fatto, me l’aveva detto prima, per questo l’ho registrato”.



il video ha raccolto quasi mezzo milione di visualizzazioni e sono tutti molto d’accordo con la reazione della donna ferita: “Anche il portafogli e il passaporto doveva buttare in acqua”, suggerisce qualcuno. Mai fare arrabbiare una donna, soprattutto quando è in vacanza!