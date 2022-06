Giubileo di Platino: la Regina saluta la folla di sudditi: “Sono al vostro servizio”

La Regina si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace il 5 giugno per chiudere le celebrazioni a lei dedicate per i 70 anni di regno. La folla ha accolto la sua apparizione con un’entusiasta ovazione: in abito verde è uscita solo per pochi secondi insieme al figlio Carlo, erede al trono, accompagnato dalla consorte Camilla, dal principe William e dai figli George e Charlotte (Louis forse bandito dal balcone dopo le smorfie dei giorni precedenti?).

La folla ha intonato Gode Save The Queen mentre i reali salutavano e la regina ha inviato successivamente un messaggio a tutto il regno, attraverso una nota: “Resto impegnata a servirvi al meglio delle mie capacità, sostenuta dalla mia famiglia".

La Regina si è detta dispiaciuta di non aver potuto partecipare fisicamente a ogni evento, ma lo ha fatto però con il cuore.

“I have been humbled and deeply touched that so many people have taken to the streets to celebrate my Platinum Jubilee.”



As the #PlatinumJubilee weekend draws to a close, Her Majesty has sent a thank you message to all those who have marked her 70 years as Queen. pic.twitter.com/eoZTcrTr6C